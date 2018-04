Exclu: Aurélie Konaté débarque à Sète pour aider un membre de DNA

Un nouveau personnage déjà vu dans Camping Paradis fait son apparition dans la série à succès : Oriane Vasseur jouée par Aurélie Konaté, une jeune femme qui sera contactée par Alex pour cause de visions multiples. Oriane aura alors un rôle important dans l’équilibre d’Alex. Ses premiers pas dans Demain nous appartient ? Intensifs, mais qui se sont très bien déroulés grâce à la sympathie et la bienveillance d’Alexandre Brasseur et la bonne humeur d’Ingrid Chauvin. Mais on ne vous en dit pas plus ! Pour voir les premières séquences d’Aurélie Konaté, rendez-vous dans les prochains épisodes inédits de Demain nous appartient dès 19h20 sur TF1.