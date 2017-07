MYTF1 vous offre en exclusivité les premières images de Lou. Découverte dans la saison 3 de The Voice Kids, elle endosse dans "Demain nous appartient" le rôle de Betty Moreno, une jeune adolescente discrète et effacée. Son petit secret : écrire de magnifiques chansons qu'elle fredonne loin des regards. Plus qu'attachante, découvrez-la sans plus attendre !