EXCLU INTERVIEW – L’équipe célèbre le 200ème épisode !

Toute l’équipe de Demain nous appartient fête aujourd’hui leur 200ème épisode ! En exclusivité pour MYTF1, ils reviennent sur cette aventure extraordinaire. « 200 épisodes c’est beaucoup et ça passe très très vite » confie Garance Teillet qui joue Jessica Moreno dans la série. Tous les comédiens sont d’accord pour dire que l’expérience est unique et que c’est très enrichissant de faire un travail comme celui-là sur la longueur. « Demain nous appartient est une vraie famille et une vraie aventure humaine » ajoutent Ariane Séguillon (Christelle Moreno) et Rani Bheemuck (Lou Clément). Découvrez cette interview inédite sur MYTF1 pour la 200ème de la série. Et votre fiction quotidienne continue du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.