(Exclu) Joeffrey Platel vous présentent Bastien Laval et la séquence "WTF" de son accident dans la série

Il est un de vos personnages préférés dans Demain nous appartient, c'est bien évidemment le beau et grand Joeffrey Platel alias Bastien Laval, l'amour fou de Victoire Lazzari (Solène Hébert). Joeffrey vous partagent ses fous rires, ses souvenirs et même ses projets à venir. D’ailleurs, il aura la grande opportunité de jouer dans le film "Traqués" de Ludovic Colbeau Justin en tant que commissaire . Malgré son côté très sérieux et professionnel, Joeoffrey Platel, c'est aussi un homme qui sait également se montrer blagueur et charmant charmeur et qui rendra Victoire complètement accro ! Mais l'idylle et la complicité qu'il partage avec elle va avoir une toute autre tournure puisque ce soir, une annonce fatale a chamboulé la soirée de Victoire quand elle apprit que Bastien eu un accident de voiture. Cette séquence va alors changer le cours de leur histoire... On vous en dit pas plus mais on vous propose de suivre les épisodes inédits avec cette nouvelle intrigue demain à 19h20 sur TF1.