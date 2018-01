Exclu : Juliette Tresanini et Charlotte Valandrey vous dévoilent leur personnage

Juliette Tresanini (Sandrine Lazzari) et Charlotte Valandrey (Laurence Moiret) s’attirent en ce moment les projecteurs de « Demain nous appartient » avec les péripéties par lesquelles passent le couple. Entre amour, joie et jalousie, ce duo unique et iconique est confronté aux épreuves de la vie : lutter contre la routine ! Douce, compatissante et généreuse, en quelques mots Sandrine Lazzari est la personne sur laquelle on peut compter quelque soit les circonstances. D’ailleurs, elle est d’un grand réconfort pour Victoire Lazzari (sa soeur), déprimée par le coma de Bastien. Quant à elle, Charlotte alias Laurence, se décrit comme étant vraie et enthousiaste. Ce qui est tout à fait juste puisque Lucie Salducci et Karim Saeed peuvent compter sur elle pour mener à bien toutes leurs investigations. Leur point en commun : le sens de la justice. Tant dans leur profession que dans leur vie privée, ses qualités vont être une bénédiction pour leur entourage. Pour en savoir plus de Juliette Tresanini et Charlotte Valandrey, rendez-vous du lundi au vendredi sur TF1 à 19h20.