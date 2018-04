Exclu : L’interview croisée de Joaquim Fossi et Garance Teillet, frère et sœur FOREVER

Ils font partie de la famille Moreno, ils sont frère et sœur, Joaquim Fossi et Garance Teillet sont Dylan et Jessica Moreno dans Demain nous appartient et nous offre une interview croisée en exclusivité sur MYTF1. Alors, quels sont les points communs entre ces jeunes comédiens et les personnages qu’ils incarnent ? Quels sont les meilleurs moments qu’ils ont partagés sur le tournage ? Le petit toc de l’autre ? Garance et Joaquim disent TOUT ! Pour en connaitre un peu plus de ces deux jeunes acteurs hors-pairs et attachants de toutes parts, nous vous proposons de découvrir tout de suite leur portrait croisé sur MYTF1.