EXCLU - L’Interview vérité d’Ariane Séguillon alias Christelle Moreno

La comédienne Ariane Séguillon interprète la mère de la famille Moreno. Une maman hyper protectrice mais parfois impulsive ! Femme très haute en couleur, à l’image de sa famille : on entend qu’elle dans la maison ! Energique, battante, pleine d’humour : une personnalité qui ne passe pas inaperçue. Pour MYTF1, Ariane Séguillon revient sur l'évolution de son personnage (Christelle Moreno) et de sa relation avec sa famille dans la série. Elle compare également son rôle et son caractère dans la vraie vie. Quels sont les points communs entre Ariane et Christelle ? Et si Dylan, Betty et Jess étaient ses vrais enfants ? Et comment s’est passé sa rencontre avec le célèbre Lenni-Kim ? Pour revoir vos personnages préférés, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.