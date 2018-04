Exclu: Le portrait chinois de Victoire Lazzari (Solène Hébert)

En exclu, découvrez le portrait chinois de Victoire Lazzari vu par Solène Hébert. Maintenant, vous en connaîtrez plus de la jeune interne de l'hôpital Saint-Clair. Si Victoire était un animal, que serait-elle ? Ou si elle était un objet et encore pleins d'autres choses intéressantes qui dévoilent un peu plus la personnalité de la jeune talentueuse. Pour revoir Solène Hébert dans Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.