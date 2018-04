EXCLU - Le récap des 200 épisodes de DNA en 4 min chrono !

Vous suivez la série Demain nous appartient depuis le début ? Vous savez donc que toute l’équipe vient de souffler leurs 200 bougies car oui, DNA a dépassé les 200 épisodes ! Pour vous remercier de votre fidélité, MYTF1 vous a concocté un super récap avec toutes les différentes intrigues de la série : depuis la première, explosion en plein mer, en passant par l’héritage des Vallorta, le jeu de l’ange, la disparition d’Alex, un bébé pour Noël, le corbeau, harcelée, le tueur aux alliances et jusqu’à la dernière avec les visions d’Alex. Et si vous n’avez pas suivi la série depuis le début, c’est le moment de rattraper le temps avec les meilleurs moments des 200 premiers épisodes de Demain nous appartient. Et c’est pas fini ! DNA continue du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.