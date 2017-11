Bastien est inquiet pour sa mère et sa grossesse tardive. Il a du mal à comprendre son choix mais le plus important pour lui est de savoir qui est le père de cet enfant. Fabienne lui avoue que c’est quelqu’un que son père et lui connaisse bien. Il s’agit de Philippe, un ami du couple. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 83