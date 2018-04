FACE-A-FACE : Alex a été enlevé à ses vrais parents

Laurence a tout raconté à Alex. Il connait maintenant la vérité sur son enfance et son enlèvement. Il est temps pour lui d’aller demander des explications à ses « parents ». Catherine et Jacques commencent à lui raconter leur version des faits. Alex, âgé de 3 ans, s’est perdu dans la forêt. Jacques et Catherine l’on recueilli chez eux, en se disant qu’ils iraient voir la police le lendemain. Mais le couple était désespéré de ne pas pouvoir avoir d’enfant. Catherine n’a pas pu rendre Alex et elle a supplié Jacques de le garder. Alex est complètement perdu. Il n’arrive pas à réaliser que ses parents l’ont kidnappé il y a 40 ans, et surtout qu’ils ont privé des parents de leur enfant. Le secret de Catherine et Jacques a éclaté. Quelles seront les conséquences ? Extrait de l’épisode 202 de Demain nous appartient.