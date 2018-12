Le face à face houleux entre Garance et Clémentine… (épisode 349)

Pour calmer les tensions, mère et fille se sont retrouvées à Sète. Mais très vite le ton monte et le dialogue est rompu. D’un côté Clémentine se justifie : « Je sais à quel point je t’ai fait du mal et je m’en veux terriblement ». De l’autre, Garance est inerte aux excuses de sa mère et l’affronte : « Je ne supporte plus de t’entendre, ni de te voir ». L’adolescente n’est pas prête de pardonner, elle qui vivait sa toute première histoire d’amour… Honteuse mais honnête, Clémentine souhaitait le meilleur pour sa fille : « J’espérais que ça marche entre vous ». Garance coupe court à la discussion et s’en va : « Je ne te pardonnerai jamais ». Des mots durs et glaçants, qui font comprendre à Clémentine la douleur qu’éprouve sa fille… Mère et fille vont-elles réussirent à se comprendre ? Cela va-t-il avoir des impacts sur la relation entre Clémentine et Maxime ? Extrait de l’épisode 349 de Demain nous appartient du mercredi 5 décembre 2018.