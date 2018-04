La fausse tentative de suicide de Catherine (épisode 205)

Dans sa chambre d’hôpital, Catherine se remet très bien de sa tentative de suicide. Trop bien selon son mari qui ne comprend pas. Catherine lui confie qu’elle se sent beaucoup plus apaisée maintenant qu’Alex est venu la voir et qu’il a repris le contact avec elle. Jacques est inquiet et lui fait prendre conscience de son geste qui aurait pu être fatal. Mais Catherine le rassure tout de suite. Son geste était préparé. Elle a pris un risque qui a payé. C’était le seul moyen de ne pas perdre Alex selon elle. Catherine a prémédité sa tentative de suicide en s’assurant d’être sur une route passante. Sa tentative de suicide n’en était pas vraiment une ! Alex entre dans la chambre d’hôpital juste à ce moment-là. Comment va-t-il réagir ? La réponse dès demain dans DNA. Extrait de l’épisode 205 de Demain nous appartient.