Les filles mentent à la police sur la disparition de Timothée (épisode 318)

Interrogées par Georges, les trois copines Noor, Betty et Judith font mines de ne pas savoir où est caché Timothée. Alors que l’officier pose des questions aux filles, Noor coupe la parole à son amie Betty et rétorque « non on ne sait rien ! ». Elle va jusqu’à mentir et affirme qu’elles ne « trainent pas avec Timothée ». Sceptique, Georges finit par s’en aller. Betty et Judith ne semblent pas rassurées ne pas avoir dit la vérité… De son côté, Noor n’a pas menti « on a dit qu’on ne savait pas où était Timothée et techniquement c’est vrai ». La police va-t-elle retrouver Timothée avant les filles ? Vont-elles avoir des ennuis avec la police ? Extrait de l’épisode 318 de Demain nous appartient du mardi 23 octobre 2018.