Fin de course pour Sacha ! - DNA du 13 juillet 2021 en avance

Sacha, repéré en sortant de l'épave de voiture, essaye de s’enfuir mais Martin et Karim parviennent à l’arrêter. Ils l’interrogent au commissariat mais Sacha clame son innocence face aux crimes dont on l’accuse. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.