Flashback : Arnaud

Qui aurait pu croire qu’une mésentente sur la location d’une maison aller déboucher sur un mariage entre Flore et Arnaud. Avant d’en arriver à cette belle histoire d’amour, ce ne fut pas de tout repos pour bâtir cette relation. Arnaud est arrivé à Sète marié à Pauline mais s’est rapidement épris de la belle et douce Flore. Les deux amants ont gouté à la passion de l’adultère jusqu’à ce que Flore pose un ultimatum : c’était elle ou sa femme. Depuis qu’Arnaud a choisi de vivre et construire avec Flore, tout est réuni pour qu’ils vivent un amour heureux. Cependant depuis l’incendie du mas la vie d’Arnaud a basculé. Flore est tombée dans le coma, il s’est violemment disputer avec Bart, le fils de Flore, et un trafic dans lequel il est mouillé est révélé. C’est justement cette affaire qui lui apportera de gros ennuis jusqu’à ce qu’il se fasse assassiner sur le port ! Qui peut bien l’avoir tué ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.