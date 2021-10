Flashback Bart / Arnaud

Retour sur la relation conflictuelle entre Bart et Arnaud. Bart n'accepte pas que sa mère ait une relation avec Arnaud. Après de nombreuses provocations, les deux hommes se battent et Arnaud tombe dans l'eau puis se noie …