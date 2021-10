FLASHBACK : Delcourt VS Josse

Les relations entre les Delcourt et les Josse ont toujours été compliquées. Et tout cela part de l'aventure entre Yvan Josse et Jeanne Bellanger-Dumontel. Yvan veut ensuite racheter le Mas aux Delcourt, mais il en est hors de question, il n'est pas à vendre. Les relations sont tendues entre les deux familles. Mais Yvan ne s'arrête pas là, il kidnappe Roxane et Judith et finit par se suicider lors de son arrestation.