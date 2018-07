Flore acceptera-t-elle de coucher avec Mattéo ? (épisode 242)

Ça devient de plus en plus chaud entre Flore et Mattéo. Ce jeu dangereux qu’elle entretient avec le charmant thonier lui monte à la tête et lui fait complètement perdre la tête à en oublier Thomas. Face à ce bel homme et à son plan séduction, Flore a du mal à résister aux avances. Lors d’une fête cérémonial organisée par Anna, Flore est dans tous ses états lorsqu’elle découvre que Mattéo est invité. Devant le tendre baiser de Thomas et sa proie, Mattéo ne bronche pas et continue de séduire le maire de Sète. Ne pouvant plus cacher ses désirs, Flore lui souffle « on peut essayer une fois comme ça c’est fait après on en parle plus ! ». En bref, soit Mattéo accepte de passer à l’acte avec elle soit il devra renoncer à elle définitivement. Marché conclu, le beau thonier accepte et Flore lui donne rendez-vous sur son bateau le lendemain. Finira-t-elle par s’accrocher à lui comme lui signale Matéo ? Dans tous les cas son couple avec Thomas est clairement en danger. Extrait de l’épisode 242 de Demain nous appartient.