Flore cache son infidélité et lâche son plus gros mensonge (épisode 247)

Ça sent le roussi pour Flore... Thomas commence à se douter de sa relation avec Mattéo. D’un ton très sérieux et le regard fixé sur Flore, Thomas lui demande des explications car il a appris plus tôt qu’elle cherchait à obtenir la trajectoire du thonier en mer. Pour Thomas, sa distance cache certainement quelque chose. Flore nie et ment sur Anna en disant qu’elle préparait son reportage. Néanmoins, Thomas ne semble pas accepter ses justifications. Pour en avoir le cœur net, Thomas décide d’appeler Anna. En deux temps trois mouvements, Flore saisit le téléphone et balance à Thomas que c’est Anna qui a couché avec le thonier…Comment Flore va-t-elle gérer cette prise de risque énorme ? Va-t-elle mettre fin à sa relation dangereuse avec Mattéo ? Extrait de l’épisode 247 de Demain nous appartient du 16 juillet 2018.