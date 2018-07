Flore est-elle devenue accro à Mattéo 😓? (épisode 246)

Elle aura beau se mentir à elle-même, mais Flore a mordu à l’hameçon du beau thonier. En effet, elle ne pense plus qu’à lui. Ses moments passés avec lui la hantent et la perturbent cruellement "son regard, sa peau...". Et Anna l’a bien remarquée. L’ex-maire finit par avouer : « Bon ok je pense à lui. Je pense tout le temps, c’est chiant ». Flore n’arrive pas à tourner la page comme elle l’avait indiqué à Mattéo. En effet lors d’une soirée pour INFOS SÈTE, elle l’avait prévenue qu’après leur calins, ce serait fini et la page serait tournée. Mais la réalité la rattrape à grand pas : celle-ci commence clairement à s’attacher à lui. « J’y croyais plus en fait. Ressentir un truc comme ça, ça faisait tellement longtemps… Je sais pas, son regard et sa peau. Juste l’embrasser, c’était dingue. » dit-elle tout émue. Mais de l’autre, la jeune femme dit aimer follement Thomas. Flore se retrouve certainement dans une situation tendue dans laquelle son cœur balance pour deux hommes. Comment va-t-elle s’en sortir ? Extrait de l’épisode 246 de Demain nous appartient.