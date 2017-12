Déçue par l’attitude de Thomas, Flore se confie à Chloé

Flore est sous le choc ! Après avoir surpris par hasard son homme embrasser Angelina, Flore est complètement déboussolée. Comment Thomas a pu en arriver là après toutes les promesses qu'il lui a faites ? Pourquoi lui avoir menti ? Qui est cette Angelina ? La pauvre femme ne sait plus où se donner de la tête. Ne pouvant plus laisser les innombrables questions l'envahir, Flore décide de se confier à Chloé. Quant à elle, Chloé ne parvient pas à cerner les intentions de son cousin qui pourtant s'était donné cœurs et âmes dans la conquête de son amie. Flore pourra telle pardonner Thomas après ça ? Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 104