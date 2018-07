TENSIONS - Flore dans le pétrin : « Y a quelque chose que t’oses pas me dire ? » 😱 (épisode 249)

Flore est dans une mauvaise posture... Thomas commence à soupçonner quelque chose entre Flore et Mattéo. Bien que la jeune femme ait mit tout en œuvre pour dissimuler cette relation passionnelle et dangereuse, Thomas voit bien que sa compagne a changé ces derniers temps. Pour dire, celui-ci ne se rappelle même plus de leur dernière fois. En effet, Thomas et Flore s'étaient promenés plus tôt sur le port et avaient croisés Mattéo sur son bateau. L'ex-maire n'avait pas réussi à cacher sa gêne face à cet homme qui l'a tant marqué par son charme et sa singularité. Doutant alors de Flore, Thomas décide de poser la question ultime afin d'en avoir le cœur net "Y'a quelque chose que t'oses pas me dire ?". "Mais non pourquoi ?" répond Flore. Droit dans les yeux, Thomas répond "Je sais pas, c'est en voyant Mattéo que t'as fait presque un malaise". Malgré sa réponse, Thomas est contrarié et n'est pas rassuré. Afin de mettre fin à cette discussion très tendue, Flore préfère quitter la pièce laissant ainsi Thomas dans le doute le plus total. Extrait de l'épisode 249 de Demain nous appartient du 18 juillet 2018.