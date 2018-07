Flore pris en flag avec Mattéo ! Est-ce la fin avec Thomas ? (épisode 256)

Flore a une nouvelle fois craqué pour le beau thonier. Alors qu’elle venait de se réconcilier avec Thomas et de lui déclarer tout son amour, Mattéo a fait irruption chez elle. Toujours très attirée par lui, Flore n’a pas su résister. Ils ont recouché ensemble dans le salon ! Malheureusement pour Flore, Thomas est rentré au mauvais moment. C’est furieux et déçu que Thomas a fichu Mattéo dehors, encore nu. Flore est en pleurs et ne sait pas comment expliquer son comportement. Elle répète à Thomas que c’est lui qu’elle aime et que c’était une erreur. Mais Thomas est fatigué de ses histoires. Il met un terme à leur relation… Extrait de l’épisode 256 de Demain nous appartient du 27 juillet 2018.