Flore quitte ses fonctions à la mairie (épisode 199)

Après mures réflexions, Flore décide de plier bagages et de quitter la mairie. En effet, après avoir été la cible des manifestations à cause de la fraude électorale de Léonard, elle juge qu’il n’est plus nécessaire d’y rester. Robin dit « être désolé » de son départ, mais il n’en pense pas moins. Il ira même jusqu’à confirmer qu’Alex est un incompétent, accentuant ainsi la volonté de flore de partir. Mais Flore ne compte pas en rester là. Même en tant que citoyenne, elle fera tout pour flairer ses manigances et les dénoncer. Extrait de l’épisode 199 de Demain nous appartient.