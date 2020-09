Flore réprimandée par son fils - DNA du 30 septembre 2020 en avance

Bart a coupé les ponts avec sa mère depuis qu'il sait qu'elle entretient une liaison avec Alex. Flore se rend au Little Spoon pour tenter de s'expliquer avec son fils. Ce dernier ne décolère pas et refuse de lui adresser la parole tant qu'elle continuera de voir le mari de sa meilleure amie Chloé.