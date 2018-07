Flore et Thomas, sur la voie de la réconciliation ? (épisode 253)

Les relations entre Flore et Thomas se sont dégradées ces derniers temps. Thomas commençait même à douter de la fidélité de sa compagne. Sans le savoir, il avait pourtant misé juste. Flore l’a bel et bien trompé avec Mattéo le thonier mais elle refuse toujours de lui avouer. Thomas était très suspicieux et avait besoin d’être rassuré. Aujourd’hui, c’est une véritable déclaration d’amour que lui fait Flore. Pour elle, Thomas est l’homme parfait, beau et drôle, et surtout le seul qui l’a comprenne. Elle tente de lui expliquer que c’est juste une mauvaise passe et qu’il faut se battre pour que leur couple perdure. Mais Thomas se pose beaucoup de questions mais il ne veut pas lâcher l’affaire. Le couple se réconcilie en s’enlaçant tendrement. Flore va-t-elle oublier le thonier définitivement ? Extrait de l’épisode 253 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.