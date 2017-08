Flore Vallorta brise le cœur d’Eddy  

Eddy va rendre visite à Flore en prison. Il fait une déclaration d’amour à sa belle-sœur et lui propose de s’enfuir loin de Sète avec lui et d’emmener Bart avec eux. Malheureusement celle-ci ne partage pas ses sentiments. Son cœur est pris à tout jamais par Fabrice, le père de son enfant, décédé tragiquement avant la naissance de Bart. Eddy devient fou de rage et commence à la violenter. Après tout ce qu’il a fait pour elle par amour, il pensait que ses sentiments étaient réciproques. — Extrait de l’épisode 22 de "Demain nous appartient" – Mardi 15 août 2017.