Franck sème la discorde entre Sandrine et Victoire… Jalousie ?  

Sandrine est sous le choc, elle vient d’apprendre une nouvelle qui ne l’enchante guère ! Eh oui, rien ne va plus pour Victoire qui a répondu « oui » à la demande de Franck. Les deux sœurs se disputent, Sandrine lui déconseille de se marier. De plus, les problèmes se multiplient à l’hôpital. Marianne met à pied Victoire à cause de ses absences et de ses retards répétitifs. Regardez ! — Extrait de l’épisode 24 de « Demain nous appartient »