Frappée au visage, Laurence refuse d’aller au parloir… (épisode 318)

Laurence Moiret porte les séquelles de son agression au visage. Pour camoufler son coquard, elle avait prévu du maquillage, qui a été renversé et s’est éparpillé sur le sol de sa cellule. Lorsque l’ex-juge est appelée pour se rendre au parloir, celle-ci refuse. Frappée par les autres détenues, elle refuse que Lucas et Arthur la voient ainsi. Provocatrice, Caro lui tacle « pense à tes gosses et pas à ta tête », avant de ramasse le peu de poudre qui lui reste pour la disperser devant Moiret. À genoux, Laurence est humiliée et se voit privé de ses enfants. Pendant ce temps, les deux adolescents attendent leur mère et redoutent le pire… Laurence va-t-elle finir par leur avouer la vérité ? Comment vont-ils réagir ? Extrait de l’épisode 318 de Demain nous appartient du mardi 23 octobre 2018.