Depuis que Arthur est en couple avec Sofia, Gabriel et lui ne se supportent plus. Gabriel ne cesse de lancer des piques toute la journée à Arthur. Quand soudain, celui-ci lui dit que Victoire est sa soeur. Arthur est sous le choc et n'y croit pas... Sa mère n'aurait pas pu lui cacher un tel secret ! Retrouvez tous les soirs "Demain nous appartient" à 19h20 sur TF1