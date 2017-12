Sandrine et Bilel vont enfin découvrir si tous les efforts qu’ils ont fournis ont payés. Entre Bilel qui a offert une généreuse boîte de biscuit et une écharpe sacrifiée en cachemire de Sandrine, la décision n’a pas dû être simple pour le jury. Qui d’entre eux aura fait le plus beau sapin et le plus beau cadeau ? On vous laisse découvrir le résultat. Extrait de l’épisode 114 de Demain nous appartient