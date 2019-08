Clémentine donne rendez-vous à sa fille pour lui parler de la situation avec son père. Garance apprend que son père est en garde à vue. Elle est sous le choc et ne comprend pas comment sa mère peut l'imaginer coupable d'une telle chose ! Elle ne veut plus rien entendre et quitte le café. Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient" à 19h20.