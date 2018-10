Garance grille sa mère avec Maxime (épisode 310)

Maxime profite d’un jogging matinal pour croiser Clémentine et lui parler. Il vient de rompre avec Garance. Clémentine était au courant et lui confie que sa fille est malheureuse. Maxime avoue à Clémentine qu’il ne pouvait pas laisser la situation continuer comme cela et qu’il en a pris conscience. Clémentine semble heureuse que Maxime et sa fille ne soient plus ensemble. Le jeune homme éprouve le besoin de se justifier devant son ex-amante. Il n’a pas couché avec Garance, malgré ce qu’elle a pu dire à sa mère. Maxime aime toujours Clémentine mais la prof de sport ne voit pas d’issue pour leur histoire. Et si Garance découvrait la vérité sur sa mère et Maxime ? Garance a été témoin de leur conversation… Que va-t-elle en penser ? Extrait de l’épisode 310 de Demain nous appartient du jeudi 11 octobre 2018.