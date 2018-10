Garance, insolente face à son père ! (épisode 302)

Garance est totalement accro au jeune Maxime. Elle ne veut plus le quitter d’une semelle ! Alors qu’Alex et Chloé sont partis en lune de miel au Costa Rica, Maxime a la maison pour lui tout seul. Garance demande alors à sa mère si elle peut habiter chez Maxime jusqu’au retour de ses parents. Clémentine refuse catégoriquement ! Garance se tourne alors vers son père qui est d’habitude plus arrangeant. Mais Olivier est du même avis que Clémentine. Il ne veut pas que Garance aille dormir chez les Delcourt. Garance ne comprend pas cette décision, elle monte sur le bureau de son père et demande un vote à tous ses camarades de classe : « Est-ce que j’ai le droit d’aller dormir chez mon mec ? ». Extrait de l’épisode 302 de Demain nous appartient du lundi 1er octobre 2018.