Garance Teillet (Jessica Moreno) vous présente la nouvelle star de DNA : son chien Comète !

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Garance Teillet qui interprète le rôle de Jessica Moreno dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Garance revient sur l'accident du bus scolaire dans l’intrigue collision. Jessica sort de l’accident avec quelques égratignures mais sa vraie blessure est psychologique. Le traumatisme de l’accident l’a rendue aveugle. Sa mère, Christelle Moreno, lui offre alors un petit chien nommé Comète pour l’aider au quotidien. Et la comédienne nous confie que Comète est réellement son chien dans la vie depuis maintenant 2 ans. Comète est maintenant un membre à part entière de la DNA family ! Pour en savoir plus sur la comédienne et son personnage dans la série et son chien Comète, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.