Georges aurait-il trouvé son idéal féminin ? (épisode 354)

En tant qu’officier de police gaffeur et maladroit, il est compliqué pour Georges de trouver chaussure à son pied ! Mais l’étincelle semble prendre entre lui et Amanda, une collègue de travail de Victoire rencontré à l’hôpital. Tous deux férus de jeu vidéo, la conversation ne s’arrête plus ! Lorsque Victoire les surprend, elle demande à son colocataire les raisons de sa présence : « Tu as oublié ton téléphone ». Sentant une gêne, elle coupe court à leur discussion. Amanda est conquise et ne cache pas son bonheur : « Tu ne m’avais pas dit, mais il est hyper mignon ton coloc ! ». Surprise et choquée, Victoire est prête à jouer les entremetteuses ! Pour elle, son amie Amanda est : « son idéal féminin ». Georges va-t-il oublier Victoire dans les bras d’une autre ? Comment sa colocataire va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 354 de Demain nous appartient du mercredi 12 décembre 2018.