Georges est dépité d’apprendre que Victoire a couché avec Martin ! (épisode 320)

L’ambiance à la coloc est torride… De bon matin, Victoire fait un débrief à Lucie de sa folle nuit avec le commandant Constant. Curieuse, le lieutenant Salducci veut connaître les moindres détails de leur soirée ! « C’était ouf », répond sans hésiter Victoire. Insistante, Lucie creuse pour avoir des précisions très intimes ! « C’est un sportif, je ne sais pas s’ils sont tous comme ça dans la police », lance nonchalamment Victoire en regardant Georges ! Secrètement amoureux de sa colocataire, le jeune homme ne sait plus où se mettre. Gêné et énervé, il écoute sans parler. Il avale ses céréales sans s’arrêter et lance avant de partir « je ne savais pas que les filles parlaient comme ça des mecs ». Victoire va-t-elle se douter que Georges est amoureux d’elle ? Va-t-il vouloir se venger de Martin ? Extrait de l’épisode 320 de Demain nous appartient du jeudi 25 octobre 2018.