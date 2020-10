Georges est bloqué ! - DNA du 19 octobre 2020 en avance

Georges ne peut plus bouger ! Dans la grotte, un violent éboulement a condamné sa jambe sous le poids des rochers. Victoire et Judith n’ont malheureusement pas assez de force pour les soulever. Il faut vite trouver une solution… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.