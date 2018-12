Lucie et Georges se recueillent sur la tombe de Marc Véry (épisode 365)

La mort de Marc Véry a profondément troublé Lucie. Accompagnée de Georges, les deux policiers se recueillent sur la tombe du tueur aux alliances. Attristée, pour Lucie « il n’a pas de famille, personne ne va venir fleurir sa tombe ». De son côté, Georges n’a pas de pitié pour les tueurs en série… Émue, l’ex de Marc le défend et estime qu’il était : « psychopathe, mais un être humain aussi… ». Compatissant face au chagrin de sa collègue, Georges lui demande si son amour était sincère, Lucie répond « Oui… On sait quand on est amoureux ». Lucie va-t-elle réussir à faire son deuil ? Extrait de l’épisode 365 de Demain nous appartient du jeudi 27 décembre 2018.