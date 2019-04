Georges songe à être muter ! (épisode 438)

C’est un ras-le-bol général pour Georges. Il ne supporte plus les remarques acerbes de son chef Martin Constant. Depuis qu’il a appris pour Georges et Victoire, Martin se venge… Excédé, l’officier de police songe à demander sa mutation ! Il s’ouvre à son ami et coach sportif Fred, qui tente de lui remonter le moral : « C’est ton chef, il doit montrer l’exemple, être responsable, ne pas mélanger sa vie perso et travail ». Mais Georges pense qu’il ne réussira pas à lui tenir tête… Va-t-il lui dire ou va-t-il fuir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.