Guy et Béatrice s’embrassent ! (épisode 204)

Alors que Leïla met en garde Béatrice sur Guy, Béatrice décide d’inviter son ex-mari chez elle pour qu’il répare un interrupteur. Au moment de partir, elle l’embrasse ! Au même moment, Sara rentre à la maison et les surprend. Comment va-t-elle réagir ? La jeune femme est ravie de voir ses parents se remettre ensemble. Elle préfère les laisser tous les deux. Béatrice et Guy n’attendent pas une minute pour continuer à s’embrasser. Est-ce que le comportement passé de Guy ne va pas refaire surface ? En tout cas, Béatrice semble séduite par le nouveau Guy, charmant et entreprenant. Extrait de l’épisode 204 de Demain nous appartient.