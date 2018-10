Halloween : retour sur 5 personnages qui nous ont quittés... ✝

Retour en images sur les décès prématurés de cinq personnages de Demain nous appartient de l’année 2018. Christian Vaillant s’est donné la mort au commissariat, peu de temps après avoir avoué le meurtre de Guy Raynaud. Le corps inanimé d’Elisabeth Vallorta a été retrouvé par Maxime et Bart dans une benne à ordures. Elle a été tuée par le tueur aux alliances. Dans une intrigue de mari violent, Béatrice tue Guy Raynaud. Manipulée son époux, Rose poignarde Raphaël Lisetti. Laurence est à l’origine du meurtre de Lola Brunet, qui trébuche et dévale des escaliers… Rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.