HOT - Chloé fait un rêve érotique avec Raphaël ! (épisode 254)

Depuis le retour de Rose et Raphaël à Sète, Chloé est toute chamboulée. Les deux anciens amis de Chloé ont fait irruption dans sa vie, après 25 ans sans se voir, en faisant remonter des souvenirs de jeunesse. Revoir son ancien petit-ami de lycée Raphaël a eu l’effet d’un retour en arrière comme si Chloé avait 17 ans de nouveau. Ces retrouvailles vont-ils réanimer d’anciens sentiments oubliés ? C’est ce que laisse pressentir le rêve érotique de Chloé. Raphaël et Chloé sont allongés tous les deux dans des draps de soie rouges et s’embrassent. Retour brutal à la réalité, Alex décide de réveiller Chloé pour savoir de quoi elle rêvait et qui la rendait si heureuse. Très gênée, elle préfère botter en touche et surtout ne pas lui dire qu’elle a rêvé qu’elle recouchait avec Raphaël. Est-ce que Chloé et Raphaël vont passer le pas de l’infidélité ? Extrait de l’épisode 254 de Demain nous appartient du 25 juillet 2018.