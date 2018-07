HOT – C'est chauuuud entre Flore et Mattéo 😱🔥 (épisode 243)

Finalement, Flore n’a pas su résister au charme fou du thonier. Après avoir été convaincu de le rejoindre sur son bateau, Flore lâche prise et s’émoustille avec son prince dans le dos de Thomas qui ne se doute absolument de rien. Ce jeu dangereux, auquel elle s’est engouffrée petit à petit semble prendre de l’ampleur. Pour le maire de Sète, cette petite partie de plaisir est uniquement là pour satisfaire les désirs qu’ils avaient l’un pour l’autre et puis c’est tout, « comme ça c’est fait, après on en parle plus ». Mais, malgré les réticences vis-à-vis de Mattéo, la jeune femme semble s’attacher de plus en plus à lui, ce qui pourrait jouer défaut à son couple avec Thomas. Extrait de l’épisode 243 de Demain nous appartient.