HOT - Lucie retombe dans les bras de Marc Véry ! (épisode 380)

L’enquête sur le tueur qui s’identifiait au tueur aux alliances touche à sa fin. Castillon est mort et Marc Véry va devoir retourner en prison. Cependant, Véry a toujours des doutes sur ce tueur. Selon lui, Castillon n’était pas le tueur et que le suicide était une mise en scène. Le vrai tueur va continuer de tuer… Il souhaite donc rester au commissariat pour continuer l’enquêter avec Lucie. Martin et Karim ne le prennent pas au sérieux, il ne souhaite pas retourner en prison pour rester proche de Lucie. La décision est prise, il retournera en prison le lendemain soir. Marc Véry propose à Lucie de le rejoindre ce soir pour passer une dernière nuit ensemble… Extrait de l’épisode 380 de Demain nous appartient du jeudi 17 janvier 2019.