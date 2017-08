HOT - La température monte entre Victoire et Franck !  

Victoire et Franck commencent une relation de couple normale mais après avoir fouillé dans son dossier, Victoire apprend que Franck est marié ! Elle le confronte donc et lui demande des explications. Franck sait y faire et réussit à l’attendrir avec son histoire. Il n'est plus avec sa femme actuellement. Le couple continue de se voir, même sur le lieu de travail de Victoire ! Regardez cette scène torride entre Franck et Victoire dans le bureau de sa patronne ! — Extrait de l’épisode 13 de "Demain nous appartient" – Mercredi 2 août 2017.