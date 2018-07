Hugo et Bart, une nouvelle amitié est née (épisode 254)

Bart et Hugo sont devenus très proches depuis l’arrivée d’Hugo à Sète. Bart a l’air d’apprécier la personnalité d’Hugo, garçon libéré et qui ne se prend pas la tête. Une nouvelle amitié se crée entre les deux jeunes garçons. Ils partagent aussi une passion commune : le kitesurf. Hugo a accepté de donner des conseils à Bart et de l’entrainer pour qu’il devienne meilleur à ce sport. Mais Bart n’aurait-il pas oublié qu’il avait également une petite-amie ? Alors qu’il avait promis à Sara de la retrouver après leur entrainement, Bart a complétement oublié sa copine, trop occupé à discuter avec son nouveau pote. Bart s’en rend compte et sent qu’il va se faire engueuler… Comment va réagir Sara ? Extrait de l’épisode 254 de Demain nous appartient du 25 juillet 2018.