Hugo, un beau gosse et rival de taille de Bart (épisode 251)

Bart a du souci à se faire ! Un nouveau beau jeune homme est arrivé à Sète. À l’occasion d’une compétition de surf, Bart devra se confronter à d’autres passionnés dont Hugo. Plein d’entrain et de détermination ce dernier n’avait pas hésité à challenger Bart devant Sara, ce qui avait monté la tension d’un cran. Malgré tous ses efforts, le jeune Vallorta a perdu. En plus de cette première défaite, Hugo l’invite avec Jessica et Sara à boire un verre dans sa caravane branchée. Même si Bart n’est pas très chaud, les deux jeunes femmes sont, elles, au contraire très enthousiastes. Et il y a de quoi. Sara retrouve des points communs avec ce nouveau bel inconnu. En effet, Hugo aime voyager, bouger, se retrouver seul, ce à quoi Sara aspire et rêverait. Bart ne le voit pas ainsi du bon œil et pourrait vite se méfier de lui…ou pas. Extrait de l’épisode 251 de Demain nous appartient du 20 juillet 2018.