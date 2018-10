Leïla promet de rompre avec Chardeau (épisode 308)

Soraya est toujours autant remontée contre sa mère. Depuis que Remy lui a appris que sa mère trompait son père avec la docteur Chardeau, la jeune femme ne pense qu’à ça. Elle voit bien que sa mère continue comme si de rien n’était. Elle décide de lui parler pour qu’elle arrête de jouer à ce petit jeu. Mais Leïla est formelle, ce n’est pas un petit jeu pour elle, c’est bien plus que ça. L’amour qu’elle avait pour Bilel s’est transformé en attachement, ils sont plus amis et parents qu’amoureux. Mais Soraya ne peut pas supporter l’idée que ses parents se séparent, pas après toutes les épreuves traversées… Devant la détresse de sa fille, Leïla lui promet qu’elle va quitter Samuel. Extrait de l’épisode 308 de Demain nous appartient du mardi 9 octobre 2018.